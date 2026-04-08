Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Аль-Хиляль — Аль-Холуд, результат матча 8 апреля 2026, счет 6:0, 29-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Холуд» в Про-Лиге, Карим Бензема оформил хет-трик за тайм
Завершился матч 29-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Холуд». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски из Германии. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 6:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 29-й тур
08 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
6 : 0
Аль-Холуд
Ар-Расс
1:0 Аль-Харби – 7'     2:0 Бензема – 8'     3:0 Бензема – 31'     4:0 Бензема – 45+5'     5:0 Аль-Давсари – 55'     6:0 Леонардо – 76'    

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Мотеб Аль-Харби на седьмой минуте. Через минуту отличился нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема. На 31-й минуте Бензема оформил дубль. В конце первого тайма на 45+5-й минуте Бензема сделал хет-трик. Во втором тайме на 55-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари забил пятый гол хозяев поля. Форвард Маркос Леонардо установил окончательный счёт – 6:0.

Таким образом, «Аль-Хиляль» набрал 68 очков в 28 встречах и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Холуд» с 26 очками располагается на 14-й строчке.

Календарь Саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
