«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Холуд» в Про-Лиге, Карим Бензема оформил хет-трик за тайм

Завершился матч 29-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Холуд». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски из Германии. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 6:0.

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Мотеб Аль-Харби на седьмой минуте. Через минуту отличился нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема. На 31-й минуте Бензема оформил дубль. В конце первого тайма на 45+5-й минуте Бензема сделал хет-трик. Во втором тайме на 55-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари забил пятый гол хозяев поля. Форвард Маркос Леонардо установил окончательный счёт – 6:0.

Таким образом, «Аль-Хиляль» набрал 68 очков в 28 встречах и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Холуд» с 26 очками располагается на 14-й строчке.