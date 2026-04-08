«Спартак» обыграл «Зенит» в гостях впервые с мая 2012 года

«Спартак» переиграл «Зенит» (0:0, 7:6 пен.) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Таким образом, красно-белые впервые с мая 2012 года победили сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.

Ранее «Спартак» обыграл «Зенит» в Северной столице в концовке сезона-2011/2012. Тогда петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли серебряные медали первенства.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.