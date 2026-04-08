«Зенит» потерял шансы на «золотой» дубль в год 100-летия клуба

Санкт-петербургский «Зенит» упустил шанс оформить золотой дубль в год 100-летнего юбилея клуба. Сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Фонбет Кубка России, уступил в полуфинале Пути регионов московскому «Спартаку» — 0:0, 7:6 (пен.).

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с московским ЦСКА, а победитель противостояния сразится с сильнейшей командой из пары «Динамо» — «Краснодар» в Суперфинале турнира.

В Мир Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые располагаются на второй строчке за семь туров до конца чемпионата. В активе команды 51 очко в 23 матчах. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет одно очко.