«Барселона» — «Атлетико»: Сёрлот удвоил преимущество гостей на 70-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступает Иштван Ковач (Карей, Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу команды гостей.

Нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей на 70-й минуте.

Ранее форвард мадридского клуба Хулиан Альварес открыл счёт на 45-й минуте. Красную карточку получил и был удалён с поля защитник «Барселоны» Пау Кубарси на 44-й минуте.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе турнира «матрасники» по сумме двух матчей обыграли «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

