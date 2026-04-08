Слушание по делу Писарского в CAS продолжалось 10,5 часов

В среду, 8 апреля, в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария) прошло слушание по делу нападающего Владимира Писарского, отстраненного от футбола Российским футбольным союзом. Сторона игрока настаивает на отмене санкций РФС в отношении форварда.

«Слушание продолжалось 10,5 часов. Бывший тренер «Сочи» Морено от участия в заседании отказался. Мы попросили ускорить принятие резолютивной части решения. Какое будет вынесено решение, предсказать сложно. Это зависит от оценки всех представленных доказательств и обстоятельств», – сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко юрист Антон Смирнов, представляющий интересы Писарского.

В конце января 2026 года Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение Комитета РФС по этике от 10 октября 2025 года по отстранению Писарского на дополнительные четыре месяца от любой деятельности, связанной с футболом.