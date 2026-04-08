Помазун: за минуту мне сказали, что нужно выходить. Я вышел и сделал то, что сделал

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о замене вратаря в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась в основное время со счётом 0:0, а в серии пенальти красно-белые одержали победу 7:6. Перед серией пенальти москвичи заменили вратаря: вместо Александра Максименко в игру вошёл Помазун.

«Мы тренируем после тренировок пенальти, я остаюсь, неплохо получалось. Особо плана не было, чтобы выходить на серию пенальти. Буквально за минуту мне сказали, что нужно выходить, я вышел и сделал то, что сделал. Изначально ко мне никто не подходил», — сказал Помазун в эфире «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, арбитром выступил Артём Чистяков.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.