Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Помазун: за минуту мне сказали, что нужно выходить. Я вышел и сделал то, что сделал

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о замене вратаря в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась в основное время со счётом 0:0, а в серии пенальти красно-белые одержали победу 7:6. Перед серией пенальти москвичи заменили вратаря: вместо Александра Максименко в игру вошёл Помазун.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Мы тренируем после тренировок пенальти, я остаюсь, неплохо получалось. Особо плана не было, чтобы выходить на серию пенальти. Буквально за минуту мне сказали, что нужно выходить, я вышел и сделал то, что сделал. Изначально ко мне никто не подходил», — сказал Помазун в эфире «Матч ТВ».

Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, арбитром выступил Артём Чистяков.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

