«Спартак» во второй раз вышел в финал нижней сетки Кубка России. Прошлый — в 2024 году

Московский «Спартак» обыграл «Зенит» (0:0, 7:6 пен.) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Тем самым красно-белые вышли в финал нижней сетки Кубка России впервые с 2024 года.

В предыдущий раз «Спартак» уступил в финале Пути регионов калининградской «Балтике» (0:1), которая затем проиграла «Зениту» в решающем матче турнира со счётом 1:2.

В нынешнем финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.