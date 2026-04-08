Губерниев: неужели в «Спартаке» появился тренер? Предыдущие были просто болваны!

Губерниев: неужели в «Спартаке» появился тренер? Предыдущие были просто болваны!
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» над «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.) и выходе команды в финал Пути регионов Фонбет Кубка России — 2025/2026 под руководством испанского главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Неужели в «Спартаке» появился тренер, первый за много лет, который разобрался в своих футболистах? Предыдущие в этом ключе были просто болваны! А этот пока хорош!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

ЦСКА и «Спартак» сыграют в финале Пути регионов Кубка России. В Суперфинале победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).

