«Краснодар» ни разу не уступил московскому «Динамо» за четыре матча сезона

«Краснодар» и московское «Динамо» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, встреча завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «быки» не проигрывают бело-голубым уже в четвёртой игре нынешнего сезона.

В 3-м туре Мир РПЛ южане со счётом 1:0 переиграли москвичей, на групповом этапе Кубка России «быки» дважды победили динамовцев: 4:0 и 0:0 (4:2 пен.). Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.