Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» ни разу не уступил московскому «Динамо» за четыре матча сезона

«Краснодар» ни разу не уступил московскому «Динамо» за четыре матча сезона
«Краснодар» и московское «Динамо» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, встреча завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «быки» не проигрывают бело-голубым уже в четвёртой игре нынешнего сезона.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

В 3-м туре Мир РПЛ южане со счётом 1:0 переиграли москвичей, на групповом этапе Кубка России «быки» дважды победили динамовцев: 4:0 и 0:0 (4:2 пен.). Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

«Краснодар» отскочил в Москве! А из-за поступка Черникова доигрывали с «Динамо» вдесятером
