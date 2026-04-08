«ПСЖ» победил «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Хвича забил, у Сафонова — «сухарь»

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» (Франция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). Игра закончилась победой парижан со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ на 11-й минуте. Вингер Хвича Кварацхелия забил второй гол парижан на 65-й минуте.

Отметим, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл «на ноль».

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей обыграли «Галатасарай» со счётом 4:1.