Главная Футбол Новости

ПСЖ — Ливерпуль, результат матча 8 апреля 2026, счет 2:0, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«ПСЖ» победил «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Хвича забил, у Сафонова — «сухарь»
Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» (Франция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Санчес Мартинес (Испания). Игра закончилась победой парижан со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

Счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ на 11-й минуте. Вингер Хвича Кварацхелия забил второй гол парижан на 65-й минуте.

Отметим, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл «на ноль».

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей обыграли «Галатасарай» со счётом 4:1.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«ПСЖ» легко разобрался с «Ливерпулем»! Сафонов сыграл на ноль, Хвича положил шедевр
«ПСЖ» легко разобрался с «Ливерпулем»! Сафонов сыграл на ноль, Хвича положил шедевр
