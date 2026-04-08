Главный тренер «Спартака» объяснил замену вратаря в серии пенальти с «Зенитом» в КР

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил замену вратаря перед серией пенальти в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.). За минуту до конца основного времени голкипера Александра Максименко сменил его дублёр Илья Помазун.

«Мы часто бьём пенальти на тренировках — не только перед этим матчем, а вообще. Понятно, что здесь другая атмосфера, всё по-другому. Ближе к концу матча у нас оставалась одна замена. Мы приняли решение сделать её: поменять Максименко на Помазуна, потому что Илья достаточно хорошо справляется с 11-метровыми. Мы знаем, что он специализируется на этом.

Но здесь очень важно благодарить Максименко, потому что он провёл прекрасный матч и сделал очень-очень важные сейвы, пару сейвов в концовке. И благодаря ему мы смогли до этой серии дойти», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.