Главный тренер «Спартака» Карседо рассказал о подготовке к серии пенальти с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о подготовке к серии пенальти в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

«Прежде всего нужно было определить, кто будет пенальти исполнять, потому что это большая ответственность. Когда мы это сделали, я постарался команду убедить, вселить в неё веру, потому что с той игрой, которую мы показывали, нам всё по силам.

Нужно было, чтобы команда с позитивным настроем выходила на пенальти, с уверенностью, что мы можем пройти дальше. Именно это я внушал команде, когда мы собрались в кругу перед серией», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.