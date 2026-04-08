Главный тренер «Спартака» Карседо рассказал о подготовке к серии пенальти с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о подготовке к серии пенальти в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Прежде всего нужно было определить, кто будет пенальти исполнять, потому что это большая ответственность. Когда мы это сделали, я постарался команду убедить, вселить в неё веру, потому что с той игрой, которую мы показывали, нам всё по силам.

Нужно было, чтобы команда с позитивным настроем выходила на пенальти, с уверенностью, что мы можем пройти дальше. Именно это я внушал команде, когда мы собрались в кругу перед серией», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

