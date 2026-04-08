Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо: ждали победы — «Спартак» давно не выигрывал в Санкт-Петербурге

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о потасовке после матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«После матча ничего особенного не было. Мы праздновали победу, потому что были ей рады. Фанатские сектора находились рядом. Возможно, фанаты «Зенита» подумали, что мы говорим что-то им, но это было не так. Мы хотели разделить эту радость с нашими болельщиками, которые были на той трибуне. Очень долго ждали этой победы. «Спартак» давно не побеждал здесь», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отметим, что «Спартак» обыграл «Зенит» в гостях впервые с мая 2012 года.

Материалы по теме
В матче «Зенит» — «Спартак» после свистка произошла потасовка, с виража летели бутылки
Материалы по теме
«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android