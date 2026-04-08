Карседо: ждали победы — «Спартак» давно не выигрывал в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о потасовке после матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

«После матча ничего особенного не было. Мы праздновали победу, потому что были ей рады. Фанатские сектора находились рядом. Возможно, фанаты «Зенита» подумали, что мы говорим что-то им, но это было не так. Мы хотели разделить эту радость с нашими болельщиками, которые были на той трибуне. Очень долго ждали этой победы. «Спартак» давно не побеждал здесь», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отметим, что «Спартак» обыграл «Зенит» в гостях впервые с мая 2012 года.