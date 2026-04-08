В матче «Зенит» — «Спартак» после свистка произошла потасовка, с виража летели бутылки

После финального свистка в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Спартак» одолел «Зенит» — 0:0, 7:6 (пен.), между футболистами команд произошла потасовка. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Артём Чистяков (Азов).

После завершения серии пенальти с виража в сторону игроков команды гостей полетели бутылки. Футболисты «Зенита» и «Спартака» начали выяснять отношения, завязалась потасовка. Защитник сине-бело-голубых Ванья Дркушич после матча заявил, что игроки «Спартака» намеренно праздновали победу перед фанатами «Зенита».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. В Суперфинале победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).