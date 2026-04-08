Игрок «Зенита» Дркушич прокомментировал поражение от «Спартака» в Кубке России

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о поражении от «Спартака» (0:0, 6:7 пен.) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Обе команды понимали важность игры, к сожалению, уступили в серии пенальти. Конечно, хотели закончить матч в основное время, потому что пенальти — лотерея. Кондаков — молодец, взял ответственность на себя, в 18 лет такой важный пенальти пробил. Я ему сказал, что всё нормально.

Сейчас не можем себе позволить распределять силы, нужен максимальный настрой. Усталость будет, но мы знаем, для чего играем. Надеюсь, в итоге станем чемпионами», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.