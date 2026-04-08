Мадридский «Атлетико» в большинстве обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступил Иштван Ковач (Карей, Румыния). Матч завершился победой команды гостей со счётом 2:0.

На 44-й минуте получил красную карточку и был удалён с поля защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Спустя минуту форвард мадридского клуба Хулиан Альварес открыл счёт в игре. Нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот удвоил преимущество гостей на 70-й минуте.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

На стадии 1/8 финала соревнования сине-гранатовые по сумме двух встреч победили «Ньюкасл» со счётом 8:3. На аналогичном этапе турнира «матрасники» по сумме двух матчей обыграли «Тоттенхэм» со счётом 7:5.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: