«Спартак» праздновал перед нашими фанатами». Дркушич — о потасовке после серии пенальти

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич прокомментировал потасовку после матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.)

«Надо уважать людей на трибунах. Игроки «Спартака» не праздновали перед своими фанатами, пару игроков «Спартака» намеренно праздновали перед нашими болельщиками», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. В Суперфинале победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).