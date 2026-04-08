Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
«Спартак» праздновал перед нашими фанатами». Дркушич — о потасовке после серии пенальти

«Спартак» праздновал перед нашими фанатами». Дркушич — о потасовке после серии пенальти
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич прокомментировал потасовку после матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.)

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Надо уважать людей на трибунах. Игроки «Спартака» не праздновали перед своими фанатами, пару игроков «Спартака» намеренно праздновали перед нашими болельщиками», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения серии пенальти футболисты «Зенита» и «Спартака» остались на поле и начали выяснять отношения. С виража в их сторону в этот момент полетели бутылки.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. В Суперфинале победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).

