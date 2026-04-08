Угальде в голову с трибуны прилетела бутылка после свистка в матче «Зенит» — «Спартак»

Форварду «Спартака» Манфреду Угальде с трибуны «Зенита» в голову прилетела бутылка после завершения серии пенальти в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором красно-белые переиграли санкт-петербуржцев — 0:0, 7:6 (пен.).

После финального свистка на поле стадиона «Газпром Арена» с трибуны хозяев полетели бутылки, одна из которых угодила в голову коста-риканскому нападающему. Футболисты обеих команд остались на поле и продолжили выяснять отношения.

Игроки «Спартака» реализовали семь из восьми пенальти в послематчевой серии. Угальде — единственный игрок красно-белых, который не смог переиграть вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.