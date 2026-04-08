«Ты ещё всем покажешь!» «Зенит» поддержал Кондакова, не забившего пенальти «Спартаку»

«Зенит» в официальном телеграм-канале поддержал полузащитника Даниила Кондакова, который не смог реализовать один из послематчевых пенальти во встрече со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.) во втором раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Даня, у тебя всё впереди! Ты ещё всем покажешь!» — сказано в сообщении петербуржцев.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.