Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.).

«Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешёл в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.

Что касается замены Дурана, то она была плановой. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.