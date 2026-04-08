Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало голевых моментов. Могли и должны были больше создавать. И у Кондакова, и у Мостового были моменты. Матч перешёл в серию пенальти. Здесь «Спартак» оказался лучше. Будем готовиться к следующему матчу.

Что касается замены Дурана, то она была плановой. Был у доктора в этом перерыве. Конечно, эта замена была плановая. Дали возможность одному и другому сыграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
