Вратарь «Спартака» Помазун рассказал о выходе на замену в серии пенальти с «Зенитом»

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун прокомментировал выход на замену в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась в основное время со счётом 0:0, а в серии пенальти красно-белые одержали победу 7:6. Перед серией пенальти москвичи заменили вратаря: вместо Александра Максименко в игру вошёл Помазун.

«Впервые за долгое время обыграли «Зенит» в Питере и прошли дальше. Будем думать о следующей игре. В конце матча тренер сказал, что надо выходить. Заранее не обсуждали. Вышел — и всё. Я понимал, что такая ситуация может быть и был готов. К пенальти готовился. Мы всей вратарской бригадой перед игрой сидели и готовились долгое время, разбирали каждого пенальтиста», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.