Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Помазун: Максименко отлично сыграл с «Зенитом» — это победа вратарской бригады

Помазун: Максименко отлично сыграл с «Зенитом» — это победа вратарской бригады
Вратарь «Спартака» Илья Помазун, заменивший голкипера Александра Максименко на 90+1-й минуте матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.), оценил игру своего одноклубника в основное время.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Саша вообще отлично сыграл, выручил два раза. В конце второго тайма он выручил, спас нас и перевёл игру в серию пенальти. Конечно, победа вратарской бригады. Хотелось выиграть в основное время, чтобы не было потом разговоров, что выиграли по пенальти», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Максименко отыграл «на ноль» в основное время матча с «Зенитом». Вышедший на серию пенальти Помазун отразил два удара сине-бело-голубых с «точки».

