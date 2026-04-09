Помазун: Максименко отлично сыграл с «Зенитом» — это победа вратарской бригады

Вратарь «Спартака» Илья Помазун, заменивший голкипера Александра Максименко на 90+1-й минуте матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.), оценил игру своего одноклубника в основное время.

«Саша вообще отлично сыграл, выручил два раза. В конце второго тайма он выручил, спас нас и перевёл игру в серию пенальти. Конечно, победа вратарской бригады. Хотелось выиграть в основное время, чтобы не было потом разговоров, что выиграли по пенальти», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Максименко отыграл «на ноль» в основное время матча с «Зенитом». Вышедший на серию пенальти Помазун отразил два удара сине-бело-голубых с «точки».