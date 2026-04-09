Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов сыграл «на ноль» во втором подряд матче плей-офф Лиги чемпионов

Матвей Сафонов сыграл «на ноль» во втором подряд матче плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл «на ноль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Тем самым вратарь сборной России не пропустил во второй встрече плей-офф ЛЧ подряд.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

Ранее парижский клуб с Сафоновым в составе разгромил лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:0.

В нынешнем сезоне российский вратарь провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и восемь раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

«ПСЖ» легко разобрался с «Ливерпулем»! Сафонов сыграл на ноль, Хвича положил шедевр
Live
«ПСЖ» легко разобрался с «Ливерпулем»! Сафонов сыграл на ноль, Хвича положил шедевр
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android