Игрок «Спартака» Дмитриев: удивился, когда увидел, что Помазун выходит

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о выходе голкипера Ильи Помазуна на замену в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась в основное время со счётом 0:0, а в серии пенальти красно-белые одержали победу 7:6. Перед серией пенальти москвичи заменили вратаря: вместо Александра Максименко в игру вошёл Помазун.

«Безумно рад, что вернулся в родной город. Но понятно, что это принципиальный матч. Во время серии пенальти сначала попереживал, когда мы не забили, потому что понял, что буду бить, но потом успокоился и выбрал угол. Максименко перед серией сказал, чтобы мы были спокойными.

Мы знаем, что Илья Помазун хорошо стоит на пенальти, но в игре не так сильно обращаешь внимание на время. Поэтому я удивился, когда увидел, что Илья выходит, а потом понял, что уже конец матча», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.