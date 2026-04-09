Дмитриев: немного неприятно, что Барко не забил «Зениту», но его все поддержали

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о нереализованном пенальти полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко на 44-й минуте матча второго этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Немного неприятно, что так случилось и Барко не забил пенальти. Но ничего страшного, всего его поддержали. А на второй тайм все вышли заряженными. Надо пересмотреть, может, у него не получился удар. Он же всегда бьёт с паузой», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

