Игрок «Спартака» Дмитриев рассказал о потасовке в конце матча с «Зенитом»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал потасовку после матча второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

«Не знаю, что случилось. Мы праздновали победу с болельщиками, а к нам подошли: «Уходите отсюда», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После завершения серии пенальти с виража в сторону игроков команды гостей полетели бутылки. Футболисты «Зенита» и «Спартака» начали выяснять отношения, завязалась потасовка. Защитник сине-бело-голубых Ванья Дркушич после матча заявил, что игроки «Спартака» намеренно праздновали победу перед фанатами «Зенита».