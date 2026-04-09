Наиль Умяров рассказал, что говорил Максименко перед серией пенальти с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил, что он сказал вратарю Александру Максименко перед серией пенальти в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Зенитом» (0:0, 7:6).

«Был посыл, что мы сделали всё, что могли. Сейчас уже будет, как решит судьба, как звёзды сойдутся», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.