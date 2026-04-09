Игрок «Спартака» Умяров: судьи тоже люди и тоже ошибаются

Футболист «Спартака» Наиль Умяров высказался об отношении к судьям после победы над «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Я всегда очень уважаю судей. После игр всегда подхожу к судьям. Сегодня не удалось, потому что мы были в совсем другой атмосфере. Они тоже люди и тоже ошибаются. Конечно, когда эта ошибка решает исход матча, это неприятно. Но что поделать?» — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.