Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров: судьи тоже люди и тоже ошибаются

Комментарии

Футболист «Спартака» Наиль Умяров высказался об отношении к судьям после победы над «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Я всегда очень уважаю судей. После игр всегда подхожу к судьям. Сегодня не удалось, потому что мы были в совсем другой атмосфере. Они тоже люди и тоже ошибаются. Конечно, когда эта ошибка решает исход матча, это неприятно. Но что поделать?» — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
