Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Умяров: не думаю о словах Соболева, отвечать надо на футбольном поле

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на слова форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева, который заявил, что в московском клубе есть паразиты. Бывший игрок красно-белых отметил, что эти люди делают «Спартаку» плохо.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Вообще не думаю о словах Соболева. Право каждого говорить всё что угодно. Отвечать нужно на футбольном поле», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Спартак» одержал победу над «Зенитом» в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Основное время игры закончилось со счётом 0:0, а в серии пенальти красно-белые одержали победу 7:6. В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

