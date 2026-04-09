Вингер «ПСЖ» Кварацхелия признан игроком матча в 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем»

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Грузинский вингер забил один из голов своей команды.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет € 90 млн.

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе состязания «красные» по сумме двух матчей обыграли «Галатасарай» со счётом 4:1.