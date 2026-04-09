Карседо эмоционально обратился к игрокам «Спартака» после победы над «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео с обращением главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо к команде после победы над «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Это победа! Поздравляю. Вы заслужили это! Мы отличная команда. Мы заслужили победу. Вы сотворили историю. Теперь нам нужно забрать этот Кубок, парни! Нам нужен этот Кубок! Кубок должен быть нашим, давайте сделаем это!» — сказал Карседо в видео, опубликованном на странице «Спартака» во «Вконтакте».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. В Суперфинале победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).