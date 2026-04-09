Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо эмоционально обратился к игрокам «Спартака» после победы над «Зенитом»

Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео с обращением главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо к команде после победы над «Зенитом» — 0:0, 7:6 (пен.) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Это победа! Поздравляю. Вы заслужили это! Мы отличная команда. Мы заслужили победу. Вы сотворили историю. Теперь нам нужно забрать этот Кубок, парни! Нам нужен этот Кубок! Кубок должен быть нашим, давайте сделаем это!» — сказал Карседо в видео, опубликованном на странице «Спартака» во «Вконтакте».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. В Суперфинале победитель московского дерби встретится с сильнейшей командой Пути РПЛ. Первый финальный матч верхней сетки между «Динамо» и «Краснодаром» завершился без забитых мячей (0:0).

Материалы по теме
«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
«Спартак» сделал это впервые за 14 лет! Уникальная и победная серия пенальти с «Зенитом»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android