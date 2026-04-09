Хвича — первый игрок, забивший в четырёх матчах плей-офф ЛЧ подряд со времён Бензема

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Таким образом, грузинский вингер стал первым игроком, отличившимся в четырёх встречах плей-офф ЛЧ подряд с сезона-2021/2022, когда подобной статистики достиг форвард Карима Бензема. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Серия Кварацхелии длится с прошлого сезона, когда нападающий отличился в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0). После вингер забивал голы в обоих матчах 1/8 финала с «Челси» (5:2, 3:0).

В нынешнем сезоне футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет € 90 млн.