Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Хвича — первый игрок, забивший в четырёх матчах плей-офф ЛЧ подряд со времён Бензема

Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Таким образом, грузинский вингер стал первым игроком, отличившимся в четырёх встречах плей-офф ЛЧ подряд с сезона-2021/2022, когда подобной статистики достиг форвард Карима Бензема. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

Серия Кварацхелии длится с прошлого сезона, когда нападающий отличился в финале Лиги чемпионов с «Интером» (5:0). После вингер забивал голы в обоих матчах 1/8 финала с «Челси» (5:2, 3:0).

В нынешнем сезоне футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«ПСЖ» легко разобрался с «Ливерпулем»! Сафонов сыграл на ноль, Хвича положил шедевр
Live
«ПСЖ» легко разобрался с «Ливерпулем»! Сафонов сыграл на ноль, Хвича положил шедевр
