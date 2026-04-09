У «Ливерпуля» всего одна победа в последних шести матчах во всех турнирах

«Ливерпуль» со счётом 0:2 уступил «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, мерсисайдцы одержали лишь одну победу в шести последних играх во всех турнирах.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

На данном отрезке сезона команда Арне Слота уступила «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов, сыграла вничью с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) в АПЛ, разгромила стамбульскую команду в ответном матче ЛЧ со счётом 4:0, проиграла «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в чемпионате Англии, уступила «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии, а также проиграла парижанам. В своём следующем матче «красные» 11 апреля примут «Фулхэм».

