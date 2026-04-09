Соболев разозлился на журналистов после вопроса о паразитах в «Спартаке»

Форвард «Зенита» Александр Соболев разозлился на журналистов после вопроса о паразитах в «Спартаке». Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 санкт-петербуржцы уступили красно-белым — 0:0, 6:7 (пен.). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Александр, каково проиграть паразитам?

— *Без ответа*

— В концовке что было?

— Пенальти.

— А паразиты били пенальти?

— А потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем это делаешь?

— Реакция на твои слова.

— Если вы хотите, чтобы я к вам с уважением, тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь?

— Мы относились с уважением.

— Вы не относились с уважением, вы хотите хайповать. Ну, давайте хайповать, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Соболев заявил, что в «Спартаке» присутствуют паразиты. В частности, отстранение от тренировок с основой красно-белых в период работы в клубе боснийца Владимира Слишковича экс-форвард «Спартака» объяснял влиянием этих «паразитов» на тренера.