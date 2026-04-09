У «ПСЖ» четыре победы и одна ничья с английскими клубами в текущем сезоне ЛЧ

У французского «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА четыре победы и одна ничья с английскими клубами. В первом матче 1/4 финала турнира парижский клуб одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 2:0. Игра состоялась 8 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дважды обыграл лондонский «Челси» — 5:2 и 3:0. На общем этапе турнира парижане одержали победу над «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 5:2, а также сыграли вничью с «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1.
Второй матч 1/4 финала турнира между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.