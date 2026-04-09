Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У «ПСЖ» четыре победы и одна ничья с английскими клубами в текущем сезоне ЛЧ

Комментарии

У французского «Пари Сен-Жермен» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА четыре победы и одна ничья с английскими клубами. В первом матче 1/4 финала турнира парижский клуб одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 2:0. Игра состоялась 8 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дважды обыграл лондонский «Челси» — 5:2 и 3:0. На общем этапе турнира парижане одержали победу над «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 5:2, а также сыграли вничью с «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1.

Второй матч 1/4 финала турнира между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android