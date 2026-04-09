«В этом сила «ПСЖ». Сафонов высказался о победе над «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ

«В этом сила «ПСЖ». Сафонов высказался о победе над «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в ЛЧ? 100% нет. Мы знаем, на что способны их игроки, это топ-класс. Любая расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать.

То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов – это работа всей команды. В этом сила «ПСЖ» – мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Сегодня мы контролировали игру», – сказал Сафонов после матча.

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

У Сафонова «сухарь» в ЛЧ — теперь в 1/4 финала! «Ливерпулю» ещё повезло уступить «ПСЖ» так
