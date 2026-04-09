Матвей Сафонов впервые высказался о своей ошибке в матче «ПСЖ» с «Тулузой»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые прокомментировал свою результативную ошибку в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:1).

«Давление в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ после ошибки в игре с «Тулузой»? На самом деле ничего сверхъестественного с «Тулузой» не произошло. Задача у меня всегда одинаковая. После той ошибки я поставил себе задачу играть также, как я играл до этого. Плюс команда мне помогла, добилась победы, несмотря на мои «старания», ха-ха. Мы всё равно выиграли у «Тулузы», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

Напомним, на 27-й минуте встречи с «Тулузой» после углового мяч был подан в ворота, и Сафонов не смог зафиксировать или уверенно вынести его за пределы штрафной, отбив мяч почти перед собой. Этим воспользовался игрок «Тулузы», выбивший мяч на ногу партнёра, который и забил гол. В результате российский голкипер получил низкие оценки от большинства спортивных порталов и стал, по их мнению, худшим игроком своей команды в этой встрече.

Отметим, в минувшем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Сафонов не совершил ни одного сейва, но и не пропустил ни одного мяча.