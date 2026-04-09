Матвей Сафонов рассказал об отношениях с вратарём «ПСЖ» Шевалье

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил о взаимоотношениях с партнёром по команде вратарём Люка Шевалье после первого матча с «Ливерпулем» (2:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Поздравил ли меня Шевалье после матча с «Ливерпулем»? Мы один вратарский коллектив. И после матчей, конечно, немного обсуждаем эмоции. Но надо будет посмотреть моменты на видео, разобрать. А так: конечно, все желают друг другу удачи до игры, поздравляют после побед. Это нормально, так и должно быть в коллективе», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Сафонов на данный момент выиграл конкуренцию у Шевалье. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и в восемь раз отыграл «на ноль».