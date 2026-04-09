Ван Дейк прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Ван Дейк прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Конечно, я недоволен поражением в этом матче. Единственный позитивный момент – у нас есть еще один матч на следующей неделе. Было сложно. У нас было несколько возможностей для контратак, где мы могли бы сыграть лучше. Они (парижане) постоянно перемещаются по полю. Нужно хорошо взаимодействовать и следить за соперником. У нас было несколько возможностей для контратак. На «Энфилде» мы можем лучше контролировать мяч», — приводит слова ван Дейка Footmercato.

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

