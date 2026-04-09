Симеоне отреагировал на первую победу «Атлетико» над «Барселоной» на «Камп Ноу» за 20 лет

Симеоне отреагировал на первую победу «Атлетико» над «Барселоной» на «Камп Ноу» за 20 лет
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после победы над «Барселоной» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Мы до сих пор ни разу не выигрывали на «Камп Ноу» («Атлетико» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» впервые за 20 лет. — Прим. «Чемпионата») Здесь это очень сложно. Возможно, они — одна из лучших команд Европы вместе с «ПСЖ» и «Баварией». За счёт командной работы нам удалось нанести им урон в нужный момент. Второй гол добавил уверенности — жаль, что мы не сумели в полной мере использовать преимущество.

Я мог бы привести сотни историй о матчах, где мы били по воротам по 30 раз и не забивали. В футболе главное — итоговый счёт. Сегодня мы были максимально собраны. В других играх такого не было», — приводит слова Симеоне Marca.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Напомним, предыдущая победа «Атлетико» над «Барселоной» на «Камп Ноу» случилась 5 февраля 2006 года (3:1). С тех пор «матрасники» обыгрывали сине-гранатовых на чужом поле лишь раз — 12 декабря 2024 года, но тот матч проходил не на «Камп Ноу», который был закрыт на реновацию.

