Симеоне отреагировал на первую победу «Атлетико» над «Барселоной» на «Камп Ноу» за 20 лет

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался после победы над «Барселоной» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 (2:0).

«Мы до сих пор ни разу не выигрывали на «Камп Ноу» («Атлетико» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» впервые за 20 лет. — Прим. «Чемпионата») Здесь это очень сложно. Возможно, они — одна из лучших команд Европы вместе с «ПСЖ» и «Баварией». За счёт командной работы нам удалось нанести им урон в нужный момент. Второй гол добавил уверенности — жаль, что мы не сумели в полной мере использовать преимущество.

Я мог бы привести сотни историй о матчах, где мы били по воротам по 30 раз и не забивали. В футболе главное — итоговый счёт. Сегодня мы были максимально собраны. В других играх такого не было», — приводит слова Симеоне Marca.

Второй матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Напомним, предыдущая победа «Атлетико» над «Барселоной» на «Камп Ноу» случилась 5 февраля 2006 года (3:1). С тех пор «матрасники» обыгрывали сине-гранатовых на чужом поле лишь раз — 12 декабря 2024 года, но тот матч проходил не на «Камп Ноу», который был закрыт на реновацию.