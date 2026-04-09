Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» в первом четвертьфинальном матче с «Ливерпулем» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

«Думаю, мы заслужили этот результат. Это был очень сложный, очень напряженный матч, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы создали много моментов. Жаль, потому что, думаю, мы могли забить еще один гол, но это футбол, и с этим нужно смириться. Сегодня, я думаю, атмосфера на стадионе была невероятной. Я также думаю, что мы оправдали ожидания наших болельщиков, и это очень сложно. Сейчас самое время насладиться этим, восстановиться, отдохнуть и подумать о следующем матче в Ливерпуле», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.