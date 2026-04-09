Симеоне объяснил, за счёт чего «Атлетико» удалось обыграть «Барселону» на «Камп Ноу» в ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил исход встречи с «Барселоной» на «Камп Ноу» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 (2:0).

«Мы понимали, что у них высокая линия обороны и от этого идут опасные моменты. Мы хорошо поработали и в таких ситуациях их тревожили почти в каждом матче, создавали голевые моменты и атаки. Было тяжело, потому что они сильно прессинговали и лишали нас времени. Они выиграли 22 из 23 последних матчей, забивая в каждом из них. Приезжать сюда всегда непросто. Мы показали смелость и использовали свои моменты. Хулиан [Альварес] и Джулиано хорошо понимали друг друга. Сёрлот был готов ко всему, идеальное завершение. Это хороший результат, но во вторник соперник наверняка заставит нас побороться», — приводит слова Симеоне Marca.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.