Симеоне объяснил, за счёт чего «Атлетико» удалось обыграть «Барселону» на «Камп Ноу» в ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснил исход встречи с «Барселоной» на «Камп Ноу» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Мы понимали, что у них высокая линия обороны и от этого идут опасные моменты. Мы хорошо поработали и в таких ситуациях их тревожили почти в каждом матче, создавали голевые моменты и атаки. Было тяжело, потому что они сильно прессинговали и лишали нас времени. Они выиграли 22 из 23 последних матчей, забивая в каждом из них. Приезжать сюда всегда непросто. Мы показали смелость и использовали свои моменты. Хулиан [Альварес] и Джулиано хорошо понимали друг друга. Сёрлот был готов ко всему, идеальное завершение. Это хороший результат, но во вторник соперник наверняка заставит нас побороться», — приводит слова Симеоне Marca.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.

