«Это стало сюрпризом». Тренер «ПСЖ» — о тактике «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об оборонительной тактике «Ливерпуля» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, который прошёл в Париже.

«Это стало сюрпризом, потому что в этом году «Ливерпуль» впервые сыграл с пятью защитниками. Мы привыкли, что соперники подстраиваются под нас, так что никаких проблем.

Вне зависимости от стадиона и матча «ПСЖ» будет стремиться к победе. Мы понимаем, что будет трудно, потому что «Энфилд» — особенный стадион», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.