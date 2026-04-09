Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Это стало сюрпризом». Тренер «ПСЖ» — о тактике «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об оборонительной тактике «Ливерпуля» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, который прошёл в Париже.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Это стало сюрпризом, потому что в этом году «Ливерпуль» впервые сыграл с пятью защитниками. Мы привыкли, что соперники подстраиваются под нас, так что никаких проблем.

Вне зависимости от стадиона и матча «ПСЖ» будет стремиться к победе. Мы понимаем, что будет трудно, потому что «Энфилд» — особенный стадион», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

