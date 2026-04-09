Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Нам повезло». Слот высказался о поражении «Ливерпуля» в первом матче ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил игру своей команды в первом матче 1/4 финала с «ПСЖ». Мерсисайдцы уступили парижанам со счётом 0:2 в гостевой игре.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«В целом, если смотреть на матч, можно сказать, что нам повезло — счёт остался 0:2. Первый гол сильно отразился на нас. В целом мы выглядели неплохо. У нас ещё будет игра на «Энфилде», и мы знаем, какую роль может сыграть домашняя арена.

Достаточно ли моментов создал «Ливерпуль»? И да, и нет. Да — потому что мы хотим порождать намного больше моментов. Нет — потому что у нас было немного реальных возможностей. Мы много раз пытались встречать их высоко, но они выигрывали единоборства один на один. То же повторилось и во втором тайме. Несколько раз наши игроки находили перспективные позиции», — приводит слова Слота BBC.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

