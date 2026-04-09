«Спартак» показал победную раздевалку после матча с «Зенитом» в Кубке России

«Спартак» показал фото из раздевалки после победы над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале «Спартака».

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

Отметим, после серии пенальти с трибун в сторону футболистов «Спартака» полетели бутылки. Футболисты «Зенита» и «Спартака» начали выяснять отношения и завязалась потасовка.

Ранее сообщалось, что красно-белые впервые с мая 2012 года победили сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».