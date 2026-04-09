Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» показал победную раздевалку после матча с «Зенитом» в Кубке России

Комментарии

«Спартак» показал фото из раздевалки после победы над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.) в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

Посмотреть фото можно в телеграм-канале «Спартака».

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ПФК ЦСКА.

Отметим, после серии пенальти с трибун в сторону футболистов «Спартака» полетели бутылки. Футболисты «Зенита» и «Спартака» начали выяснять отношения и завязалась потасовка.

Ранее сообщалось, что красно-белые впервые с мая 2012 года победили сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.
Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android