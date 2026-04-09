Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил, как нужно играть с «ПСЖ», чтобы добиться успеха в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался после первого матча 1/4 финала с «ПСЖ», где мерсисайдцы уступили парижанам со счётом 0:2 в гостевой игре, относительно того, как английской команде нужно действовать в ответном матче, чтобы пройти дальше.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11' 2:0 Кварацхелия – 65'
«Я видел вчерашнюю встречу «Баварии» и «Реала» (со счётом 2:1 победили мюнхенцы. — Прим. «Чемпионата»). Нужны именно такие выступления — нужна трудолюбивая команда, готовая полностью выкладываться против такого соперника, как «ПСЖ», — приводит слова Слота BBC.
Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
