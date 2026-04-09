«Не могу поверить, несправедливо». Тренер «Барселоны» — о судействе в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раскритиковал судейство после матча с «Атлетико» (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. По ходу матча защитник Марк Пубиль, уже имевший жёлтую карточку, остановил мяч рукой в штрафной после того, как вратарь мадридского клуба Хуан Муссо, казалось, вводил мяч в игру ударом от ворот.

«Я не понимаю, что происходит в ситуации, когда вратарь начинает игру, защитник останавливает мяч рукой, а затем снова вводит его в игру. Для меня это очевидная красная карточка, точнее, вторая жёлтая — и пенальти. Судьи VAR могут объяснить, почему этот эпизод не был пересмотрен. Я не могу поверить, что это не красная карточка. Это неприятно. Это несправедливо. Мы должны это принять. Мы будем бороться во вторник», — приводит слова Флика ESPN.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля.