Хвича Кварацхелия – о победе «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»: должны были забить больше

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия считает, что парижане могли выигрывать с более крупным счётом в первом четвертьфинальном матче с «Ливерпулем» (2:0) в Лиге чемпионов. Кварацхелия был признан лучшим игроком матча.

«Думаю, у нас были шансы забить больше. Мы должны были забить больше голов. Но я считаю, что это хорошо, мы провели хороший матч, мы будем играть на «Энфилде», в невероятной атмосфере. Мы готовы и начнем подготовку к ответному матчу уже сегодня», — приводит слова Кварацхелии Footmercato.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.