Генич отреагировал на поражение «Барсы» от «Атлетико» в ЛЧ, упомянув о магии «Камп Ноу»
Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился эмоциями о поражении «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Атлетико», который завершился со счётом 0:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
После второго забитого мяча красно-белыми Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале, где оставил реакцию на это событие: «Даже магия «Камп Ноу» уже не работает». В посте комментатор добавил грустный эмодзи.
В составе «Атлетико» голами отличились форварды Хулиан Альварес и Александер Сёрлот. Ответный матч между командами состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.
