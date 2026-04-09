Генич отреагировал на поражение «Барсы» от «Атлетико» в ЛЧ, упомянув о магии «Камп Ноу»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился эмоциями о поражении «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Атлетико», который завершился со счётом 0:2.

После второго забитого мяча красно-белыми Генич опубликовал пост в своём телеграм-канале, где оставил реакцию на это событие: «Даже магия «Камп Ноу» уже не работает». В посте комментатор добавил грустный эмодзи.

В составе «Атлетико» голами отличились форварды Хулиан Альварес и Александер Сёрлот. Ответный матч между командами состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде.