«Слот подписал себе приговор». Журавель – о матче «Ливерпуля» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал игру «Ливерпуля» в первом четвертьфинальном матче с «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Это было очень смело — сыграть так трусливо. «Ливерпуль» вышел с тройкой в обороне и дал «ПСЖ» набить ИксДжи больше двойки. Сам же настучал жалкие сотые. Я был противником убирать Слота, но боюсь, одной этой игрой он подписал себе приговор. «ПСЖ» переигрывал «Ливерпуль» на таком классе — просто разного уровня команды. Это можно перебить героическим камбеком на «Энфилде», но что-то подсказывает: у «Ливерпуля» сейчас нет для этого ресурса», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

