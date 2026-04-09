«Слот подписал себе приговор». Журавель – о матче «Ливерпуля» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал игру «Ливерпуля» в первом четвертьфинальном матче с «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Это было очень смело — сыграть так трусливо. «Ливерпуль» вышел с тройкой в обороне и дал «ПСЖ» набить ИксДжи больше двойки. Сам же настучал жалкие сотые. Я был противником убирать Слота, но боюсь, одной этой игрой он подписал себе приговор. «ПСЖ» переигрывал «Ливерпуль» на таком классе — просто разного уровня команды. Это можно перебить героическим камбеком на «Энфилде», но что-то подсказывает: у «Ливерпуля» сейчас нет для этого ресурса», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.